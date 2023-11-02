В Алматы прошли довыборы в городской маслихат

29 октября состоялись довыборы в маслихат Алматы в одномандатном изирательном округе №4. О ходе голосования и результатах - в обзоре корреспондента BaigeNews.kz.

Избирательный округ №4, от которого и было вакантно место народного избранника в маслихате Алматы, находится в Алмалинском районе. В списках избирателей - 52 015 граждан, имеющих право голоса.

Изначально территориальная избирательная комиссия Алматы зарегистрировала 12 кандидатов, однако, к моменту печати бюллетеней в списке претендов значилось уже 8 кандидатов. Из них еще двух кандидатов вычеркнули из ибирательного бюллетеня вручную, так как они выбыли из предвыборной гонки уже после того, как бюллетени были распечатаны и доставлены на избирательные участки.

В итоге за место в маслихате боролись Елена Бакарасова, Мадина Кукетаева, Дмитрий Лактюшин, Азамат Молдасанов, Наталья Новосельцева и Женисбек Сабрайым.

В связи с тем, что день голосования совпал с днем общенационального траура в связи с трагедией на шахте имени Костенко в Карагандинской области, голосование проходило в рабочей обстановке, ни о какой музыке или акциях для избирателей не могло быть и речи - страна скорбила по погибшим шахтерам.

На избирательных участках все было обустроено согласно требованиям законодательства - места на наблюдателей, кабинки для голосования, в том числе одна из них - для людей с ограниченными возможностями.

Избирательные участки №106 и 108 располагаются в гимназии №15. Весной во время внеочередных выборов в Мажилис и маслихат избирательные участки делили небольшое пространство в старом здании учебного заведения, так как в северном корпусе проводился капитальный ремонт. На этот раз участок №108 "переехал" в обновленный корпус гимназии.

Что на 106-м, что на 108-м участках позаботились об инклюзивности, входы в здания были оборудованы тактильной дорожкой, пандусами, шрифтами Брайля.

При выходе с обоих участков проводился exit-pool, однако, многие голосовавшие с недоверием относились к опрашивающим и отказывались сообщать им, за кого отдали свой голос.

В избирательном округе №4 также имеются избирательные участки в закрытых учреждениях, где также прошло голосование - это участок №107 в воинской части №5571 и участок №78 в Республиканском научно-практическом центре психического здоровья.

Итоги довыборов стали известны уже на следующий день. По данным ТИК Алматы, в голосовании приняли участие 7117 избирателей, еще 13 граждан проголосовали вне помещений для голосования в связи с состоянием здоровья.

По итогам голосования 4652 голоса получила предприниматель, генеральный директор ТОО "Концерн Bakarassov" Елена Бакарасова, которая и признана новым депутатом маслихата Алматы. Второе место занял Азамат Молдасанов (640 голосов), на третьем месте Мадина Кукетаева (573 голоса). Против всех проголосовали 203 человека.