  • 7 Апреля, 14:51
  • BAIGENEWS

В Алматы произошло землетрясение

Сегодня, 14:01
АВТОР
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pixabay Сегодня, 14:01
Сегодня, 14:01
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Фото: pixabay

Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

"7 апреля в 13-46 произошло землетрясение в  Алматы с ощутимостью предварительно 2 балла.  Информация уточняется", — говорится в сообщении МЧС РК.

В департаменте города по ЧС уточнили, что сеть сейсмических станций зарегистрировала землетрясение с эпицентром в 460 км на юго-восток от Алматы, на територии Китая.

"Энергетический класс землетрясения 12.5. Магнитуда MPV 5.3. Координаты эпицентра 41.65° с.ш. 82.09° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): г. Алматы 2 балла", — сообщил дежурный оператор.

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