В Алматы произошло землетрясение

Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

"7 апреля в 13-46 произошло землетрясение в Алматы с ощутимостью предварительно 2 балла. Информация уточняется", — говорится в сообщении МЧС РК.

В департаменте города по ЧС уточнили, что сеть сейсмических станций зарегистрировала землетрясение с эпицентром в 460 км на юго-восток от Алматы, на територии Китая.