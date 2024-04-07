В Алматы произошло землетрясение
Сегодня, 14:01
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Сегодня, 14:01Сегодня, 14:01
130Фото: pixabay
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
"7 апреля в 13-46 произошло землетрясение в Алматы с ощутимостью предварительно 2 балла. Информация уточняется", — говорится в сообщении МЧС РК.
В департаменте города по ЧС уточнили, что сеть сейсмических станций зарегистрировала землетрясение с эпицентром в 460 км на юго-восток от Алматы, на територии Китая.
"Энергетический класс землетрясения 12.5. Магнитуда MPV 5.3. Координаты эпицентра 41.65° с.ш. 82.09° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): г. Алматы 2 балла", — сообщил дежурный оператор.
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