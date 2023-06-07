В Алматы появится центр МВФ по развитию Кавказа, Центральной Азии и Монголии

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В ближайшее время в Алматы планируется открытие Регионального центра МВФ по развитию потенциала для стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии. Пока идёт комплексная оценка финансового сектора республики. Об этом премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сообщил во время встречи с главой миссии Международного валютного фонда в нашей стране Николя Бланше, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт правительства.

Стороны подробно обсудили текущую ситуацию и меры по развитию реального, бюджетного, финансового секторов экономики республики, приоритеты экономической политики Казахстана на среднесрочный период, проведение структурных реформ, объявленных главой государства, а также меры, направленные на устранение последствий изменения климата.

"Уверен, что сотрудничество между Казахстаном и МВФ может быть выведено на качественно новый уровень", — сказал Алихан Смаилов.

Как отметил премьер, несмотря на внешние вызовы, экономика нашей страны сохраняет положительный темп роста: за январь-апрель он составил пять процентов. Кроме того, по итогам прошлого года в республику привлечён рекордный за последние 10 лет объём прямых иностранных инвестиций на уровне 28 миллиардов долларов.

Вместе с тем правительство продолжает системную работу по дальнейшему развитию национальной экономики. Так, в целях перезагрузки фискальной политики в 2023 году разработаны новые Налоговый и Бюджетный кодексы, которые будут способствовать снижению не нефтяного дефицита до пяти процентов к ВВП.

"За счёт реализации комплекса мер планируется обеспечение роста валютных активов Нацфонда до 100 миллиардов долларов к 2030 году", — подчеркнул премьер.

Он также добавил, что Казахстан реализует поэтапный переход к альтернативным источникам энергии и повышению энергетической эффективности экономики.

Со своей стороны Николя Бланше отметил значительный прогресс Казахстана в укреплении экономической политики, бюджетного и финансового секторов.

"Экономическая активность в нынешнем году очень высока. Мы видим, что инфляция снижается и хотим отметить результативные меры, принятые правительством и Национальным банком Казахстана, чтобы постепенно взять её под контроль. За последние три года Казахстан подвергся множественным шокам, но мы видим, что страна сумела в достаточной мере противостоять им", — сказал Бланше.

Он добавил, что Международный валютный фонд планирует и далее поддерживать Казахстан в реализации реформ развития.