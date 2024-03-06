В Алматы после очередного землетрясения обстановка стабильная

"На маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдается, обстановка стабильная", – говорится в сообщении.

Напомним, новые подземные толчки произошли в Алматы 6 марта.

Ранее, cильные подземные толчки жители Алматы и области почувствовали ближе к полудню 4 марта. Сейсмологи сообщили, что его магнитуда была 6,1.

После произошло ещё несколько толчков меньшей силой.

Миннауки и высшего образования РК проинформировало об эвакуации студентов вузов в Алматы.

Аким мегаполиса поручил провести мониторинг состояния зданий и сооружений.

Позже стало известно о последствиях землетрясения - на стенах некоторых объектов появились трещины. В одном из домов в центре Алматы произошёл потоп.