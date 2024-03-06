В Алматы после очередного землетрясения обстановка стабильная
Сегодня, 09:30
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Сегодня, 09:30Сегодня, 09:30
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В МЧС нашей страны сообщили, что после произошедшего утром 6 марта землетрясения провели мониторинг районов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"На маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдается, обстановка стабильная", – говорится в сообщении.
Напомним, новые подземные толчки произошли в Алматы 6 марта.
Ранее, cильные подземные толчки жители Алматы и области почувствовали ближе к полудню 4 марта. Сейсмологи сообщили, что его магнитуда была 6,1.
После произошло ещё несколько толчков меньшей силой.
Миннауки и высшего образования РК проинформировало об эвакуации студентов вузов в Алматы.
Аким мегаполиса поручил провести мониторинг состояния зданий и сооружений.
Позже стало известно о последствиях землетрясения - на стенах некоторых объектов появились трещины. В одном из домов в центре Алматы произошёл потоп.
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