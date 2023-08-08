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В Алматы после дождя подтопило несколько участков

Вчера, 23:25
АВТОР
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акимат Алматы Вчера, 23:25
Вчера, 23:25
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Фото: акимат Алматы

В Алматы после кратковременного дождя подтопило несколько участков в Алмалинском и Наурызбайском районах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города. 

"На обоих участках подтопление оперативно ликвидировано. В настоящее время всё находится под контролем. Кратковременные подтопления в Алмалинском районе произошли ввиду проводимых на участке дорожно-ремонтных работ и временного отсутствия водоотводных отверстий бордюров, которые будут пропускать дождевые воды в арычные сети. После завершения ремонтных работ будут произведены отверствия бордюров", — сообщили в акимате.

Устранено подтопление и в ЖК "Алма сити" в Наурызбайском районе. Прорабатывается вопрос водоотведения с территории ЖК с подключением к уличным сетям.

По данным акимата, в Алматы 34 патрульные бригады будут дежурить ночью для предупреждения и ликвидации подтоплений. 

Обращений граждан по подтоплениям не зафиксировано. После 19:00 основной поток воды ушёл по арычным сетям в нижнюю часть города и по состоянию на 20:00 на территории Алматы вода отсутствует, заверили в акимате. 

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