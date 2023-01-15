В Алматы перекроют ряд дорог из-за съёмок фильма

Фото: BaigeNews.kz / Артём Чурсинов

Жителей Алматы предупредили о перекрытии ряда участков дорог в связи с проведением съёмок художественного фильма, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.



- 15 января с 10:00 до 14:00 – ул. Жибек Жолы от ул. Бузурбаева до Парка им. Горького;

- 16 января с 19:00 до 02:00 – ул. Тимирязева от ул. Жандосова до ул. Розыбакиева;

- 18 января с 01:00 до 06:00 - ул. Богенбай батыра от ул. Достык до ул. Уалиханова;

- 18 января и 19 января с 03:00 до 07:00 – ул. Курмангазы от ул. Назарбаева до ул. Тулебаева.

"Съёмки будут включать сцены с применением дыма, пиротехнических средств, а также громких звуков и хлопков. Некоторые съёмки будут включать в себя сцены с большим количеством массовки. Съёмочная группа обязалась оповестить жителей близлежащих к съёмочным локациям домов за несколько дней до старта съёмок, а также использовать информационные знаки непосредственно на самих локациях", - отметили в акимате.

Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к съёмочному процессу.