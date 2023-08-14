В Алматы парень жестоко избил девушку за отказ познакомиться

Жуткую историю жительница Алматы рассказала в соцсетях. Неизвестный парень напал на девушку за отказ познакомиться, передаёт BaigeNews.kz.

По словам потерпевшей, инцидент произошёл на набережной по улице Сатпаева.

"Подошли два пацана с пивом в руках, хотели с нами познакомиться. Мы вежливо два раза отказали, позже один из них начал нас материть, обзывать, мол, что в нас не так, почему не хотите знакомиться. Он исподтишка зарядил в челюсть кулаком. Потеряла сознание. Позже вызвали "102" и "103". Я встала с места и сказала грубым тоном отвалите. Никто не имеет права трогать девушек за то, что они отказываются знакомиться. А что сказали наши сотрудники полиции? Вот сами гуляете ночью, наверное, неспроста он вас избил", − публикует жалобу девушки паблик almaty_kris_p.

Девушка также упоминает, что дважды жаловалась в прокуратуру с требованием о том, чтобы полиция возбудила уголовное дело, а не административное, однако результата за 17 дней так и не увидела.

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В пресс-службе департамента полиции Алматы прокомментировали инцидент.

"Данный факт зарегистрирован и расследуется отделом полиции при УП Бостандыкского района. Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемых и их задержание. Вместе с тем, с целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных потерпевшей, назначена судебно-медицинская экспертиза, − прокомментировали в полиции.

В социальных сетях этот случай вызвал бурю обсуждений: одни комментаторы сочувствуют девушке, другие упрекают её в том, что гуляла поздно ночью.