В Алматы открылся комьюнити-центр для молодёжи

Аким Алматы Ерболат Досаев открыл новый комьюнити-центр в микрорайоне Мамыр-1 Ауэзовского района. В этом районе проживают 102 тысячи молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, 7,8 процента из которых – NEET-молодёжь. Комьюнити-центр станет для них площадкой для объединения по интересам, продвижения творческих инициатив и обмена идеями, передаёт BaigeNews.kz.

Проект по развитию комьюнити-центров – единственный в Казахстане. Здания для них выкуплены и отремонтированы акиматом Алматы в 2023 году. Ещё семь центров будут открыты на следующей неделе. Общий охват восьми комьюнити-центров в год составит свыше 800 тысяч представителей молодёжи. График работы центров будет опубликован во второй половине января.

В центрах на бесплатной основе будут проводить образовательные и культурные мероприятия, молодёжь может обращаться за квалифицированной психологической и юридической помощью, трудоустройством, получать консультации по финансовой теме.

"Алматы – город молодёжи. У нас насчитывается более 680 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. При этом центров, где можно было бы собраться, поделиться мыслями, оказать помощь в трудную минуту, в городе практически не было. Сейчас мы эффективно решаем эту проблему. До конца года постараемся создать базовую инфраструктуру", – подчеркнул Ерболат Досаев, общаясь с представителями молодёжи.

Аким Алматы отметил, что важно контролировать процесс трудоустройства резидентов комьюнити-центров и дальнейшего сотрудничества с работодателями.

"Нам нужна обратная связь от вас: все образовательные курсы и курсы повышения квалификации, молодёжные программы мы готовы пересмотреть, если вы посчитаете необходимым их адаптировать к современным реалиям. Как сказал в интервью глава государства, особое внимание он уделяет молодёжи. За вами будущее, предстоящие два-три десятилетия будут в ваших руках", – отметил Ерболат Досаев.

Сегодня в каждом районе Алматы открыто по одному комьюнити-центру. В течение года их количество будет удвоено. К 2025 году в мегаполисе будет действовать 16 таких площадок. Молодёжь может обучиться новым профессиям и необходимым навыкам в шаговой доступности от дома – в ближайшем комьюнити-центре.

"В конце четвёртого курса я работал поваром, не знал, чем заняться после университета. Потом нашёл курс по маркетингу на платформе Jasalmaty.kz и после обучения устроился в компанию. Сейчас понимаю, что я на своем месте. Очень понравился сам процесс обучения, удобно, что есть мобильное приложение портала на App Store", – поделился участник комьюнити-центра Ержан Танырбергенов.

Возможность посещать занятия с учётом места проживания даёт больший охват слушателей и повышает вовлеченность.

"Безработные могут получить в комьюнити-центрах консультации по государственным программам, а также узнать о трудоустройстве и обучении. Для этого нужно зарегистрироваться на портале Jasalmaty.kz и создать резюме на платформе по трудоустройству JobFair365. При этом, не обладая требуемыми навыками по желаемой вакансии, молодые люди могут пройти краткосрочное обучение по актуальным профессиям на платформе SkillBridge", – рассказал руководитель управления молодёжной политики Алматы Каиржан Мендигалиев.

Все услуги для резидентов комьюнити-центров бесплатные. Кроме того, действуют комплексные дисконтные карты, предоставляющие льготы на транспорт, общепит, пользование спортивной и культурной инфраструктурой, обучение и мастер-классы.