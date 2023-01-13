В Алматы определили места для крещенских купаний

Фото: BaigeNews.kz

В Алматы определили места для крещенских купаний 18 и 19 января, передаёт BaigeNews.kz.

Места и время для крещенских купаний:

1. Приход Крестовоздвиженского храма Алматы (Алатауский район, мкр. Карасу, ул. Высоковольтная, 37Б). В ночь с 18 на 19 января с 01:00 до 05:00. 19 января - с 10:00 до 20:00.

2. Приход храма Христа Спасителя Алматы (Алатауский район, пр. Райымбека, д. 493). 19 января с 10:00 до 20:00.

3. Астанайская и Алматинская епархия Православной церкви Казахстана, Свято-никольский собор (Алмалинский район, ул. Байтурсынова, д. 56/6). 18,19 января - с 09:00 до 18:00.

4. Богоявленский приход (Ауэзовский район, ул. Садовникова, д. 196). 19 января - с 11:00 до 15:00.

5. Приход Успенского храма посёлка Первомайский Астанайской и Алматинской епархий (Жетысуский район, ул. Центральная, д. 86). 19 января - с 09:00 до 20:00.

6. Приход храма великомученицы Параскевы (Жетысуский район, ул. Жансугурова, д. 500 в). 18 января с 00:00 до 19 января 08:00.

7. Иверско-Серафимовский женский монастырь Астанайской и Алматинской епархии (Медеуский район, ул. Хамиди, д. 30). 18 января с 11:00 до 19 января 20:00.

8. Приход Благовещенского храма Алматы Астанайской и Алматинской епархии (Медеуский район, мкр. Алатау, ул. Ибрагимова, 13). 18 января с 01:00 до 19 января 22:00.

9. Покровско-Всехсвятский приход (Турксибский район, ул. Юных Пионеров, д. 85). 18 января с 13:00 до 19 января 18:00.