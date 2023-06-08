Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • В Алматы ограничили передвижение прокатных самокатов. Где нельзя кататься
pexels.com/Paul Volkmer Сегодня, 13:41
200
Сегодня, 13:41
200
Фото: pexels.com/Paul Volkmer

В Алматы ограничили передвижение прокатных самокатов. Где нельзя кататься

В Алматы определили зоны ограничения передвижений арендных электросамокатов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата. 

"В целях обеспечения безопасности всех участников дорожного движения и комфорта горожан на территории общественных пространств акиматом города Алматы совместно с кикшеринговыми компаниями введены ограничения зон передвижения арендных электросамокатов", - говорится в сообщении администрации.

Так, передвижение микромобильного транспорта запрещено:

  • в парке "Южный",
  • в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев,
  • в парке Культуры и отдыха,
  • в Парке имени Первого президента.

Также запрет выставлен на территории:

  • сквера "Северный"
  • сквера перед КБТУ,
  • в Ботаническом саду,
  • на пешеходной зоне Арбата (по проспекту Жибек жолы от проспекта Назарбаева до проспекта Абылай хана), 
  • на Терренкуре.

Кроме того, ограничения скорости до 10 километров в час введены на территории пешеходной зоны по улице Панфилова и в сквере по улице Макатаева между улицами Желтоксан и Чайковского.

На всех указанных участках, а также по улице Тулебаева электросамокаты теперь парковать запрещено.

В акимате уточнили, что все ограничения будут отражены в приложениях компаний, предоставляющих сервис аренды элеткросамокатов в мегаполисе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:41
200
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх