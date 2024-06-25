В Алматы ограничат проезд по улице Хаджимукана

Проезд по улице Хаджимукана ограничат в Алматы до 1 июля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

"Временные ограничения вводятся для устранения выявленных дефектов асфальтобетонного покрытия в рамках гарантийного обязательства подрядной организацией ТОО "АСКАДИ", которая в 2023 году проводила реконструкцию на участке. Работы будут проводиться за счёт собственных средств подрядчика", - уточнили в администрации.

Движение для автотранспорта будет закрыто с 9:00 27 июня до 8:00 1 июля на отрезке от улицы Госпитальной до проспекта Достык.

В 2023 году ТОО "АСКАДИ" проводило модернизацию трубопровода, обеспечивающего теплом и горячей водой жителей 86 многоквартирных домов, 6 школ, 4 детских садиков, 14 объектов здравоохранения и 15 прочих объектов.