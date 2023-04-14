В Алматы начали химобработку деревьев от вредителей

Фото: Акимат г. Алматы.

В городе начинается первый этап работ по обработке зелёных насаждений от вредителей, передает BaigeNews.kz, со ссылкой на акимат Алматы.

Эти работы проводятся для сохранения деревьев и повышения их устойчивости к вредным микроорганизмам, - отмечают в акимате.

В этом году во время первого этапа проведут четырехкратную обработку дубов и двукратную обработку тополей.

Обработкой против листогрызущих вредителей и возбудителей грибковых заболеваний охватят более 2,3 млн деревьев. Исходя из особенностей биологии вредителей и болезней, обработку будут проводить ночью либо рано утром.

Для этого применяется биопрепарат низкого класса опасности. Он не наносит вреда окружающей среде, здоровью людей, животным, птицам, насекомым, - отмечается в сообщении.

Обработка пройдет в 4 этапа:

с 14 апреля по 20 мая;

с 30 мая по 30 июня;

с 10 июля по 10 августа;

с 20 августа по 20 сентября.