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Акимат г. Алматы. Сегодня, 09:37
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Сегодня, 09:37
124
Фото: Акимат г. Алматы.

В Алматы начали химобработку деревьев от вредителей

В городе начинается первый этап работ по обработке зелёных насаждений от вредителей, передает BaigeNews.kz, со ссылкой на акимат Алматы. 

Эти работы проводятся для сохранения деревьев и повышения их устойчивости к вредным микроорганизмам, - отмечают в акимате. 

В этом году во время первого этапа проведут четырехкратную обработку дубов и двукратную обработку тополей. 

Обработкой против листогрызущих вредителей и возбудителей грибковых заболеваний охватят более 2,3 млн деревьев. Исходя из особенностей биологии вредителей и болезней, обработку будут проводить ночью либо рано утром.

Для этого применяется биопрепарат низкого класса опасности. Он не наносит вреда окружающей среде, здоровью людей,  животным, птицам, насекомым, - отмечается в сообщении.  

Обработка пройдет в 4 этапа: 

с 14 апреля по 20 мая; 
с 30 мая по 30 июня; 
с 10 июля по 10 августа; 
с 20 августа по 20 сентября.

 

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Сегодня, 09:37
124
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