За два года в Алматы ликвидировали 105 участков подтоплений. Об этом сообщил аким города Ерболат Досаев, отвечая на вопрос жителя Бостандыкского района, передаёт BaigeNews.kz.

Горожане просили взять на контроль регулярно "подтапливаемый" участок в районе пересечения улиц Гагарина и Ходжанова.

Глава мегаполиса сообщил, что работа на этом отрезке будет проведена в этом году. Участок есть в проекте ликвидации.