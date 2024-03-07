В Алматы ликвидировали 105 участков подтоплений
Сегодня, 15:39
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Сегодня, 15:39Сегодня, 15:39
114Фото: акимат Алматы
За два года в Алматы ликвидировали 105 участков подтоплений. Об этом сообщил аким города Ерболат Досаев, отвечая на вопрос жителя Бостандыкского района, передаёт BaigeNews.kz.
Горожане просили взять на контроль регулярно "подтапливаемый" участок в районе пересечения улиц Гагарина и Ходжанова.
Глава мегаполиса сообщил, что работа на этом отрезке будет проведена в этом году. Участок есть в проекте ликвидации.
"Всего за два года в Алматы ликвидировали 105 мест постоянных подтоплений. Теперь у жителей тех районов, где вопрос снят, вопросов уже нет. Эта работа будет продолжена", - пояснил Досаев.
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