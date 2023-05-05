В Алматы ещё один ЖК внесли в список нерекомендуемых для покупки жилья

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Ещё один алматинский ЖК попал в список нерекомендуемых для покупки недвижимости, передает BaigeNews.kz. В ходе мониторинга интернет-ресурсов Управление градостроительного контроля выявило объявление о продаже квартир в ЖК по адресу проспекту Достык 170/1.

"Строительство на данном участке с целевым назначением МЖД было начато собственником при наличии архитектурно-планировочного задания еще в 2005 году, после чего объект был заморожен на несколько лет. Позднее участок был передан другому собственнику, который возвел рядом на этом же участке незаконные нестационарные торговые объекты. Управлением в отношении собственника подан иск на снос незаконных торговых павильонов. 2 мая 2023 года года было вынесено решение о сносе торговых объектов. Ожидается вступление решения суда в законную силу", - сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

Еще одно исковое заявление было подано на снос уже самого здания в Медеуский районный суд, с заявлением об обеспечении иска, в части наложения ареста на недвижимое имущество, запрет на производство СМР и запрет на выдачу разрешительной документации. Судебные разбирательства ещё ведутся, назначена судебно-строительная экспертиза.