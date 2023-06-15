В Алматы должникам по комуслугам отключат горячую воду

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Коммунальные службы Алматы намерены взыскивать со злостных неплательщиков долги за тепловую энергию через суд. Также им будут отключать горячее водоснабжение до погашения задолженности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Общая сумма долга за тепло в мегаполисе достигла порядка 1,8 миллиарда тенге. Отключение воды должникам — вынужденная мера, отметили в акимате. Неуплата услуг негативно влияет на подготовку города к предстоящему отопительному сезону.

С начала года в Алматы за неоплаченную теплоэнергию уже отключили 2140 абонентов, задолжавших 415 миллионов тенге. Ещё на 1122 неплательщика подали иски в суд на сумму 897 миллионов тенге. Арест уже наложен на 439 потребителей, не оплативших предприятию за отопление и горячую воду 109 миллионов тенге. Арестовано 655 банковских счетов на общую сумму 206 миллионов тенге.

Запрещён выезд из Казахстана 258 гражданам страны, которые не погасили платежи на 176 миллионов тенге. Из заработной платы и иных видов доходов удержано 16 миллионов тенге.

Тепловики призывают горожан как можно быстрее закрыть свои долги и ответственно подойти к оплате счетов за коммунальные услуги.