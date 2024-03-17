В Алматы детям рассказали о традициях через народные сказки

В праздничные дни в Государственном театре кукол идут постановки, основанные на самых известных казахских сказках. Перед спектаклями артисты театра развлекают детей и рассказывают им о традициях Наурыза, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

Сегодня маленькие зрители насладились сказкой "Ер Тостик", перенесенной на сцену режиссером Еркебуланом Кабдылом.

Сюжету придали поэтическую форму, автором которой стал заслуженный деятель Касымхан Бегманов. Его яркие диалоги передали красочность и богатство казахского языка.

Особую атмосферу спектакля создают декорации художника Алтынай Жусупали. Куклы, олицетворяющие героев, передают колоритность и индивидуальность каждого персонажа.

При этом режиссер раскрыл в повествовании тему семьи и дружбы, сделав спектакль компактным и увлекательным для маленьких зрителей.