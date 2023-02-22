В Алматы 8 марта пройдёт феминистский митинг

Казахстанская инициатива "Феминита" добилась у акимата Алматы согласия на проведение женского феминистского митинга, передаёт Baigenews.kz. Митинг пройдёт 8 марта.

"Вчера мы наконец получили официальное постановление от акимата города Алматы. Чуть позже мы опубликуем пост о начале сбора средств на нужды митинга, а пока делимся с вами хорошей новостью и ждём всех 8 марта!", - написала в Facebook лидер движения Жанар Секербаева.