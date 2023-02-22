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Офелия Жакаева/ The Village Сегодня, 14:52
206
Сегодня, 14:52
206
Фото: Офелия Жакаева/ The Village

В Алматы 8 марта пройдёт феминистский митинг

Казахстанская инициатива "Феминита" добилась у акимата Алматы согласия на проведение женского феминистского митинга, передаёт Baigenews.kz. Митинг пройдёт 8 марта. 

"Вчера мы наконец получили официальное постановление от акимата города Алматы. Чуть позже мы опубликуем пост о начале сбора средств на нужды митинга, а пока делимся с вами хорошей новостью и ждём всех 8 марта!", - написала в Facebook лидер движения Жанар Секербаева.

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#митинг #феминизм #Феминита
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:52
206
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