В Алматинской области в сфере МСБ занято свыше 223 тысяч человек

Фото: акимт Алматинской области

На сегодня в Алматинской области действуют более 128 тыс. субъектов МСБ, где занято 223,5 тыс. человек. Об этом сообщил аким Алматинской области Марат Султангазиев на брифинге, передаёт BaigeNews.kz.

По словам акима области, благодаря таким проектам количество субъектов малого и среднего бизнеса, являющихся основным фактором эффективности экономики, выросло в 1,4 раза. В целом по области малый средний бизнес составляет 42% от валового регионального продукта. В республике Алматинская область занимает 1-е место среди других регионов.

В этой сфере занято около трети всего занятого населения.