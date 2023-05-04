В Алматинской области сельчане задыхаются от трупного запаха

Фото: Almaty.tv

Крупную свалку из овечьих шкур на территории завода обнаружили близ села Енбекши в Алматинской области. Огромная площадь предприятия буквально усыпана гниющей кожей с шерстью. Из-за чего по всей округе стоит зловонный запах, на который жалуются жители. По словам людей, ситуация усугубляется тем, что у них начались проблемы со здоровьем. Об экологической проблеме, поражающей своими масштабами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Зловоние, смрад, рой назойливых мух и полная антисанитария – именно так и выглядит территория, где разбросаны гниющие шкуры животных. Жители близлежащих сел буквально задыхаются от трупного запаха, люди жалуются на головокружение и головные боли, а иные и вовсе лишний раз не выходят на улицу. Зловонная проблема села длится уже год.

"У меня ребенок онкологически больной, дышать вот этим ему нельзя. У нас много жителей астматики. Вот дети наши, всем этим дышат. У меня вчера ребенка привезли со школы, у нее произошла рвота, открыли в школе окна и этот запах ветром проник в школу. Сколько это может продолжаться!?" - возмутилась жительница села Енбекши Гулизар Зарва.

Выяснилось, что территорию с июня прошлого года арендует частная компания. Предприниматель хотел запустить инновационный проект по выпуску белковых протеинов для животных. Но реальность превзошла все ожидания.

"Сырая шкура – она, естественно, будет вонять. Будет невыносимый запах. Для этого мы поставили сушилку не одну, а две. Но, я думаю, что, где-то месяц времени, чтобы все это использовать, произвести и потом уже новые партии сразу в сушилку. Уже такого не будет",- сообщил заместитель директора "Бату Агро" Ерзат Рахымжанов.

Вместо того, чтобы тотчас решать проблему населения, предприниматель дал прогнозы, мол дышать вонью придется еще месяц. Впрочем, сельчане в это мало верят. Они требуют закрыть зловонное предприятие. Но, как отметили в акимате, прикрыть бизнес будет не просто – участок принадлежит частной компании.

"Это земля принадлежит акционерному обществу "Нархоз". Вся окраина села "Енбекши", это 2000 гектаров, это - их земля. Сейчас они называются "Енбекши Агро". Это их филиал. Касательно, арендаторов, мы дали им предупреждение, их работы не соответствуют нормам. Мы обязали их почистить все, провести дезинфекцию, устранить запахи. Здесь работает 9 человек, они попросили у нас 3-5 дней на устранение", - объяснил заместитель акима Айтейского сельского округа Акимжан Жунусов.

Понятно, что на устранение проблемы уйдет время, однако возникает вопрос: почему руководство предприятия допустило такое нарушение. Ведь всем известно, что разложившееся тело или его часть выделяют биогенные диамины, то есть "трупный яд". Он для человека опасен и может вызвать ряд заболеваний.

Для того чтобы пролить свет на ситуацию, журналисты обратились в администрацию вуза. Но от комментариев там отказались. К слову, проблемным участком уже заинтересовали санэпидемиологии, которые намерены проверить наличие у компании акта соответствия санитарным требованиям.