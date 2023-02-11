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  • В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину
t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 20:16
309
Сегодня, 20:16
309
Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину

В районную больницу села Шонжы с открытой травмой головы доставлена 50-летняя женщина, неизвестные пытались её убить, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Полицейские задержали четверых подозреваемых: мужчин 1999, 2001 годов рождения и двоих 2000 года рождения, уроженцев  Уйгурского, Енбекшиказахского районов и города Алматы. 

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ОП Уйгурского района по статье 24 часть 3, 99 часть 2, пункт 8 УК РК "Покушение на убийство". Установлено, что 9 февраля около 4:00 часов, неизвестные лица, отжав пластиковое окно, проникли в дом, где увидев гражданку А., нанесли ей телесные повреждения в область головы", — сообщили в полиции.

Подозреваемые водворены в ИВС. Проводятся необходимые следственные мероприятия.

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#покушение #полиция #Алматинская область #преступность
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:16
309
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