В Алматинской области горели склад и цех по производству салфеток
Сегодня, 12:22
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Сегодня, 12:22Сегодня, 12:22
128Фото: МЧС РК
В селе Байтерек Енбекшиказахского района Алматинской области загорелся склад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"На место незамедлительно были направлены силы и средства ДЧС Алматинской области по повышенному рангу вызова.
По прибытию на место вызова было установлено, что произошло загорание цеха и склада по производству салфеток с угрозой перехода на соседний жилой дом", — сообщили в МЧС.
Пожар локализовали в 11:01, однако полной ликвидации ещё нет. В тушении задействованы 50 человек личного состава и порядка 15 единиц техники ДЧС. Предварительная площадь пожара — 1000 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.
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