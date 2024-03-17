В Алматинской области горели склад и цех по производству салфеток

В селе Байтерек Енбекшиказахского района Алматинской области загорелся склад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"На место незамедлительно были направлены силы и средства ДЧС Алматинской области по повышенному рангу вызова.

По прибытию на место вызова было установлено, что произошло загорание цеха и склада по производству салфеток с угрозой перехода на соседний жилой дом", — сообщили в МЧС.

Пожар локализовали в 11:01, однако полной ликвидации ещё нет. В тушении задействованы 50 человек личного состава и порядка 15 единиц техники ДЧС. Предварительная площадь пожара — 1000 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.