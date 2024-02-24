Прокуроры объявили войну отцам-лудоманам в Алматинской области

Прокуратура Алматинской области выявила 157 нерадивых отцов, которые вместо того, чтобы платить алименты своим детям, тратили деньги на азартные игры, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, сумма, потраченная на развлечения, превысила 426 млн тенге.

"Должники, из-за нежелания или равнодушия к своим же детям, игнорируя свои обязательства по выплате алиментов, играли в азартные игры в букмекерских конторах. К примеру, только один должник при наличии долга по алиментам чуть больше одного миллиона тенге пополнил свой аккаунт на сумму свыше 24 миллионов тенге. Принятыми прокуратурой области мерами на сегодня уже 31 лудоман погасил долги по алиментам на сумму более 38 миллионов тенге. В отношении шестерых должников принимаются меры по привлечению к уголовной ответственности за невыплату алиментов. Работа с остальными должниками продолжается", — сообщили в прокуратуре Алматинской области.