В алматинской академии МВД будут готовить специалистов по кибербезопасности

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В алматинской академии МВД начнут готовить специалистов по кибербезопасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций города.

Со следующего учебного года в вузе появятся три новых направления: "Обеспечение кибербезопасности", "IT-криминалистическое обеспечение деятельности ОВД", "Информационные системы". Выпускники, обучившиеся по данным направлениям, будут работать в подразделениях в ДП Алматы и Астаны, которые занимаются расследованием киберпреступлений. Окончившим полный курс обучения гарантируется трудоустройство.

Выпускникам выдаётся диплом государственного образца с присвоением квалификации "Бакалавр национальной безопасности и военного дела" и "Бакалавр в области информационно-коммуникационных технологий", а также присваивается специальное звание лейтенант полиции.

В академии открыты киберлаборатория и киберполигон по повышению эффективности противодействия киберпреступности. Академия предоставляет бесплатное обучение и проживание в благоустроенном общежитии. Также в числе преимуществ – бесплатное питание, форменное обмундирование, медицинское обслуживание, проезд (поездом) к месту проживания и обратно. Курсанты получают стипендию. Срок обучения приравнивается к прохождению срочной воинской службы.