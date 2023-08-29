  • 29 Августа, 21:55
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В алматинском ЖК "Аккент" вновь произошёл пожар

Сегодня, 21:01
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baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 21:01
Сегодня, 21:01
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Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

Пожар вспыхнул в ЖК "Аккент" в Алматы. На этот раз, уверяют спасатели, ситуация куда менее серьёзная, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС города.

"В 19:29 на пульт 101 поступило сообщение о том, что в одном из домов в микрорайоне Аккент в кухне квартиры на пятом этаже произошло загорание вытяжки на площади 0,8 квадратных метра. В 19:49 пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Ранг пожара №2 не подтвердился", - уточнили в ведомстве. 

В Сети распространяют кадры с места ЧП.

Напомним, 1 августа в 16-этажном доме в микрорайоне Аккент произошёл пожар. Пострадала и погибла от множественных травм 31-летняя женщина. Власти города пообещали, что семье погибшей будет оказана вся необходимая помощь.

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