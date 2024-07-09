В Актюбинской области строительство домов идёт активными темпами

ТОО "Строй-Актобе" - одна из подрядных организаций, которые возводят дома в Кобдинском районе для пострадавших от паводка. Представитель компании Андрей Мумжу рассказал, что они строят два дома. На данный момент в них ведутся внутри отделочные работы. К домам подведено электричество, установлена сантехника, передаёт BaigeNews.kz.

В целом в Кобдинском районе 147 домов строят 15 подрядных организаций. На сегодня залиты фундаменты 12 домов, подняты внешние стены у 136 домов, установлена кровля на 129 домах. В 62 домах установили оконные рамы. Всего в строительстве задействовано 253 человека.

Также в селе Жарык две подрядные организации подняли стены и завершают кровельные работы на 17 домах.

Дефицита стройматериалов нет, они доставляются на объекты вовремя.

С подрядчиком подписан договор на прокладку линий электропередач, проведение газо- и водоснабжения. Работы уже ведутся.

В планах завершить строительство домов в августе.