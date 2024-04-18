В Актюбинской области продолжаются берегоукрепительные работы

По словам главного специалиста Управления государственного пожарного контроля ДЧС Актюбинской области Асета Айтжанова, по Иргизскому району остается угроза подтопления в 5 населенных пунктах: в поселках Мамыр, Нура, Құйлыс, Жайсанбай, Белшер, передает BaigeNews.

"На текущий момент входе проведения превентивных мероприятий в п.Мамыр возведена берегоукрепительная дамба длиной 3 км, шириной 4,5 м и высотой 2,5 м, в п.Жайсанбай возведена берегоукрепительная дамба длиной 3 км, шириной 5 м и высотой 2,7 м, в с.Нура укреплена берегоукрепительная дамба длиной 5 км, шириной 4 м и высотой 3,5 м, в с.Құйлыс возведена берегоукрепительная дамба длиной 2,5 км, шириной 4 м и высотой 3,5 м, в с.Белшер возведена берегоукрепительная дамба длиной 1,5 км, шириной 3,5 м и высотой 3 м. Работы продолжаются", - сказал спикер на брифинге в СЦК.