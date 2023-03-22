В Актюбинской области начали оценивать ущерб сельчан от паводков

Фото: акимат Актюбинской области

В Кобдинском районе Актюбинской области начала работу комиссия по оценке ущерба сельчан от паводков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Актюбинский вестник".

По данным акимата региона, с 13 марта в посёлке Кобда талыми водами подтоплено 79 домов, 22 дворовых территории.

24 дома построят для жителей села Кобда, чьи дома подверглись значительному подтоплению.

Ежедневно с 16 марта кобдинцев принимают в райакимате члены приёмной комиссии по последствиям паводка. Они запрашивают у пострадавших необходимые документы, которые потом передают оценочной комиссии. Ежедневно ведётся обследование домов и дворовых территорий.

Всего от жителей района поступила 101 заявка. Три дома восстановлению не подлежат, в четырёх рухнули перегородки, они признаны аварийными. 17 домов всё ещё остаются в воде.

"Мы совместно с группой компании "Казинжиниринг" занимаемся экспертизой и оценкой состояния подтопленных домов. За один день осмотрели 10 домов из 30, в которые есть доступ. Список предоставляет райакимат. Состояние домов разное, в основном пострадали саманные. Сейчас работают две бригады из шести человек. Выясняем наличие необходимых документов, эксперты осматривают дома, выявляют конструкцию (фундамент, стены, полы, крыши и т.д.). Наша задача – выявить, в каком техническом состоянии находится жилой дом, движимое имущество и бытовая техника. После осмотра начинаем заполнять акты, потом приступаем к оценке", — говорит председатель палаты оценщиков области Тынышбай Картжан.