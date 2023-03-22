- В Актюбинской области начали оценивать ущерб сельчан от паводков 01:22 33
- Информацию о возможном повторном землетрясении в Казахстане назвали ложной 00:16 310
- Землетрясение произошло в ряде городов Казахстана 21.03.2023 482
- Гражданина Нигерии осудили в Атырау за покупку наркотиков 21.03.2023 269
- Жанкош Тураров победил мексиканца и взял титул чемпиона мира 21.03.2023 420
- Сильный ветер и гроза: в каких регионах ожидается шторм 21.03.2023 390
- Как идёт строительство плотины в предгорьях Алматы 21.03.2023 365
- Карина Ибрагимова техническим нокаутом победила соперницу из Азербайджана 21.03.2023 413
- Пропавшего шестилетнего мальчика нашли таразские полицейские 21.03.2023 424
- Сплав разных культур: как отметили Наурыз в Ассамблее народа Казахстана 21.03.2023 430
- Президент посетил концерт, посвящённый творчеству Шамши Калдаякова 21.03.2023 442
- Крепкую мужскую дружбу обсуждают подписчики Димаша Кудайбергена 21.03.2023 455
- Алуа Балкибекова одолела россиянку на чемпионате мира по боксу 21.03.2023 540
- В WhatsApp появится возможность закреплять сообщения 21.03.2023 421
- Токаеву показали шоу наездников Nomad Stunts 21.03.2023 429
- Поезд "Павлодар – Туркестан" украсили фотографиями достопримечательностей Прииртышья 21.03.2023 512
- Горный курорт Шымбулак хотят внести в Книгу рекордов Гиннеса 21.03.2023 510
- Юные казахстанские теннисистки узнали соперниц на чемпионате мира в категории до 14 лет 21.03.2023 433
- Канело надел чапан и поздравил казахстанцев 21.03.2023 526
- Касым-Жомарту Токаеву подарили щенка по кличке Наурыз 21.03.2023 508
- На выставке собак породы тазы побывал глава государства 21.03.2023 463
- Тело мужчины обнаружили под автомобильным мостом в Павлодаре 21.03.2023 644
- Президент принял участие в благотворительной акции "Жүрек жылуы" 21.03.2023 467
- Рыбакина обратилась к казахстанцам после победы в США 21.03.2023 953
- Токаев пригласил Шавката Рахмонова к себе на приём 21.03.2023 525
- Президент Казахстана завершает выстраивание нового властного контура — российские СМИ 21.03.2023 518
- Рискнуть и остаться: переселенцы с юга рассказали о покорении севера 21.03.2023 565
- Настоящий той в честь Наурыза устроили в посольстве США 21.03.2023 482
- Праздничный дастархан, национальные игры и обряды: как СМИ отметили Наурыз 21.03.2023 864
- Коронавирусом за сутки заразились 70 казахстанцев 21.03.2023 482
- Токаев поздравил казахстанцев с Наурызом 21.03.2023 432
- Экс-лидер "Астаны" нашёл способ избежать тюремного срока 21.03.2023 542
- Необычным видео поздравила казахстанцев пресс-служба президента 21.03.2023 679
- Тяжёлая работа: Алимханулы выложил в Сеть видео своих тренировок 21.03.2023 551
- Студент четыре раза "заминировал" колледж в Алматы 21.03.2023 701
- 783 улицы переименовано в Алматы за 12 лет 21.03.2023 584
- Сократить прогулки 21 марта рекомендовали жителям восьми городов 21.03.2023 593
- Китайские студенты сразились в знании казахского языка 21.03.2023 537
- Говорящую юрту создали школьники из Павлодарской области 21.03.2023 705
- Безвозмездные субсидии обещала сельчанке ее знакомая в Жетысае 21.03.2023 515
- Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 50 тысяч 21.03.2023 689
- Новые автобусы получили школы в Костанайской области 21.03.2023 539
- Сорвал погоны и обматерил полицейского нарушитель ПДД в Туркестанской области 21.03.2023 748
- Астанчанин погиб в жутком ДТП 21.03.2023 836
- Казахстан стал самой счастливой страной 21.03.2023 617
- Столичные школьники играют на переменах в асык ату 21.03.2023 608
- Сотрудник МВД установил рекорд по буксировке боевого вертолета 20.03.2023 806
- Напавшего на жену с ребёнком директора школы отпустили из зала суда в Актобе 20.03.2023 778
- Куда сходить на Наурыз в Астане, Алматы и Шымкенте 20.03.2023 2676
- Участок улицы Бейсековой перекроют в Астане 20.03.2023 616
- Миссия США в Казахстане надеется на сотрудничество с новыми членами мажилиса 20.03.2023 624
- Бесплатные автобусы будут ходить в Астане с 22 марта 20.03.2023 1061
- Face ID появится в аэропорту Астаны 20.03.2023 580
- НПК готова к совместной конструктивной работе с другими партиями 20.03.2023 649
- Движение транспорта ограничат в Алматы на Наурыз 20.03.2023 607
- Глава ЦИК прокомментировал возможные нарушения на выборах, которые попали в Сеть 20.03.2023 807
- 18 членов участковых избирательных комиссий привлекли к ответственности 20.03.2023 608
- Кто из самовыдвиженцев стал депутатом мажилиса в Казахстане 20.03.2023 3971
- Лидеры КНР и США поздравили Токаева с праздником Наурыз 20.03.2023 1104
- Предварительные итоги выборов: что говорят эксперты 20.03.2023 662
- Делал всё, что мог - Елжан Биртанов о пандемии, вакцинах и своих ошибках 20.03.2023 748
- Выборы 2023: Оппозиционная партия ОСДП впервые прошла в Парламент 20.03.2023 1341
- Миссия наблюдателей СНГ оценила организацию выборов в Казахстане 20.03.2023 808
- Имам призвал работодателей не нагружать подчинённых, держащих оразу 20.03.2023 659
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 506
- Мы – в лидерах: штаб кандидата Бакытжана Базарбека подвёл итоги выборов 20.03.2023 683
- "Против нас использовали технологии" - Стамбеков о выборах в депутаты 20.03.2023 724
- Кайрату Кудайбергену продлили арест в Алматы 20.03.2023 751
- В каких регионах Казахстана самый высокий риск паводков 20.03.2023 595
- Каким будет курс доллара в праздничные дни в Казахстане 20.03.2023 623
- Процесс голосования прошёл гладко - наблюдатель ОБСЕ 20.03.2023 584
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 709
- "КазТрансОйл" успешно отгрузило казахстанскую нефть на экспорт 20.03.2023 580
- Акции "КазМунайГаза" упали в цене до стоимости размещения 20.03.2023 661
- Участники предвыборной гонки вели кампанию активно и свободно - наблюдатель ОБСЕ 20.03.2023 668
- Общественные наблюдатели обошли почти 10 тысяч избирательных участков 20.03.2023 614
- Глава КНР Си Цзиньпин прилетел в Москву на встречу с Путиным 20.03.2023 766
- Алматы предложили сделать культурной и туристской столицей ШОС 20.03.2023 948
- 1,2 миллиона клиентов Kaspi.kz получили компенсацию государства по депозитам 20.03.2023 620
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 577
В Актюбинской области начали оценивать ущерб сельчан от паводков
В Кобдинском районе Актюбинской области начала работу комиссия по оценке ущерба сельчан от паводков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Актюбинский вестник".
По данным акимата региона, с 13 марта в посёлке Кобда талыми водами подтоплено 79 домов, 22 дворовых территории.
24 дома построят для жителей села Кобда, чьи дома подверглись значительному подтоплению.
Ежедневно с 16 марта кобдинцев принимают в райакимате члены приёмной комиссии по последствиям паводка. Они запрашивают у пострадавших необходимые документы, которые потом передают оценочной комиссии. Ежедневно ведётся обследование домов и дворовых территорий.
Всего от жителей района поступила 101 заявка. Три дома восстановлению не подлежат, в четырёх рухнули перегородки, они признаны аварийными. 17 домов всё ещё остаются в воде.
"Мы совместно с группой компании "Казинжиниринг" занимаемся экспертизой и оценкой состояния подтопленных домов. За один день осмотрели 10 домов из 30, в которые есть доступ. Список предоставляет райакимат. Состояние домов разное, в основном пострадали саманные. Сейчас работают две бригады из шести человек. Выясняем наличие необходимых документов, эксперты осматривают дома, выявляют конструкцию (фундамент, стены, полы, крыши и т.д.). Наша задача – выявить, в каком техническом состоянии находится жилой дом, движимое имущество и бытовая техника. После осмотра начинаем заполнять акты, потом приступаем к оценке", — говорит председатель палаты оценщиков области Тынышбай Картжан.
-
Trend news
- Крепкую мужскую дружбу обсуждают подписчики Димаша Кудайбергена 21.03.2023 451
- Студент четыре раза "заминировал" колледж в Алматы 21.03.2023 700
- Выпрыгнул из окна: подозреваемый в изнасиловании двух девочек пытался покончить с собой в Мангистау 20.03.2023 3001
- Должностные лица управления экологии Алматы осуждены за коррупцию 20.03.2023 805
- Трамп заявил, что во вторник его арестуют, и призвал своих сторонников к протестам 19.03.2023 881
- Полуголые мужчины и черепашки-ниндзя: казахстанцы соревнуются в оригинальности на выборах депутатов 19.03.2023 1015
- Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов 19.03.2023 955
- Сына судьи подозревают в жестоком убийстве в Уральске 19.03.2023 899
- Боец UFC совершил каминг-аут 18.03.2023 959
- "Наконец-то": в Сеть просочилось видео с узату Жанар Дугаловой 18.03.2023 7008
- Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина 17.03.2023 1603
- Спецслужбы очистили три казахстанских города от лидеров местного криминалитета 17.03.2023 3372
- Болата Назарбаева обязали вернуть государству акции алматинского завода 16.03.2023 2644
- Об изнасиловании в женской колонии заявила адвокат Айман Умарова 16.03.2023 7913
- О коррупции и поборах на границе с Китаем заявил Маулен Ашимбаев 16.03.2023 1242
- Давать взятки опасно: полицейские стали чаще сообщать о попытках казахстанцев "откупиться" 16.03.2023 1312
- Стрельбу в воздух устроила молодежь в Туркестанской области 15.03.2023 1203
- В Туркестанской области чиновники переоделись в национальные костюмы 15.03.2023 4616
- Массовая драка произошла на футбольном матче между "Кайратом " и "Каспием" 15.03.2023 1195
- Ножницы воткнулись в лицо девочки - жуткий случай произошёл в Кыргызстане 14.03.2023 6466
- "Считаю себя казашкой": самая сексуальная боксёрша страны поддержала челлендж 12.03.2023 3436
- Канело надел казахский чапан и поздравил бизнесмена 12.03.2023 1813
- Головкина лишили всех титулов чемпиона мира 11.03.2023 18514
- Скандал с сыном Даулета Турлыханова: как идёт расследование уголовного дела 10.03.2023 4091
- Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров 10.03.2023 3241
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 10.03.2023 2123
- В Казахстане начнут штрафовать госорганы, если чиновники задержатся на работе 10.03.2023 3069
- Видео с Болатом Назарбаевым обсуждают в соцсетях 09.03.2023 20654
- Вместо цветов подарил машину: певец The Limba удивил супругу на 8 марта 08.03.2023 2799
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 2207
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 1977
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 07.03.2023 2180
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 07.03.2023 6247
- Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов" 06.03.2023 10959
- За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде 06.03.2023 2546
- Штраф за посещение порносайтов - в МВД объяснили рассылку 06.03.2023 3878
- Imanbek теперь наблюдает за жителями Нью-Йорка с "перекрестка миров" 05.03.2023 2867
- Блондинки его любят: американская журналистка взяла интервью у Шавката Рахмонова 05.03.2023 15395
- Застройщики двух ЖК арестованы в Алматы 05.03.2023 3363
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 2515
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 2214
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 5255
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 2615
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 4197
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 4383
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 6091
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 11674
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 2670
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 3562
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 37281
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 2712
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 2971
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 3586
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 2820
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 5974
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 3861
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 3508
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 7138
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 3951
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 3097
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 3337
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 14121
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 3258
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 13062
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 16270
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 3571
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 5229
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 2576
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 8529
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 17885
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 26856
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 4870
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 3725
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 4957
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 3248
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 3583
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 44233
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 3264
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 5091
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 6856
-
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 506
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 709
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 577
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 1359
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 1148
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 987
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 998
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 1294
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 1187
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 984
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 1578
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 1101
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 1465
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 1544
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 1497
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 1509
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 6379
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 1643
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 1728
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 1739
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 1913
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 1670
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 2414
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 1914
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 1928
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 2589
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 2263
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 2063
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 2791
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 2694
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 2581
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 2389
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 3225
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 3539
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 3087
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 3993
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 3746
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 3219
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 3662
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 3946
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 3241
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 4223
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 4122
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 4033
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 4608
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 3519
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 3846
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 3956
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 4403
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 4276
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 4868
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 4540
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 4196
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 3861
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 3990
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 4369
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 4852
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 4949
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 5067
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 4880
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 6340
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 5606
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 4736
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 5220
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 4685
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 4383
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 4678
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 4710
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 4901
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 5416
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 5413
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 4421
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 6220
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 4973
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 5451
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 4959
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 5382
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 5485
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 6250
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 4741