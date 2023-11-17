В Актюбинской области чествуют работников сельского хозяйства

В Актобе прошло праздничное мероприятие, посвящённое Дню работников сельского хозяйства. Ветеранов отрасли, отличников труда, специалистов поздравил аким региона Асхат Шахаров, передаёт BaigeNews.kz.

"В Послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что агропромышленный комплекс нуждается в реальном прорыве, потенциал сельскохозяйственной отрасли огромен и стратегическая цель страны – стать одним из ведущих аграрных центров Евразийского континента. Актюбинская область – благоприятный край для развития сельского хозяйства. Государством оказывается мощная поддержка отрасли. Благодаря этому в текущем году на развитие сельского хозяйства было выделено 17,4 миллиарда тенге. Дополнительно рассмотрено выделение 2,9 миллиарда на субсидирование заготовки кормов. По итогам 10 месяцев этого года произведено продукции на сумму 397 миллиардов тенге, объём инвестиций составил 18,4 миллиарда тенге, это в два раза больше, чем в прошлом году", - сказал Асхат Шахаров.

Аким области поблагодарил аграриев, которые несмотря на трудности, возникшие из-за погодных условий, с хорошими показателями собрали урожай зерновых. Особо были отмечены хозяйства Айтекебийского, Каргалинского, Мартукского и Хромтауского районов.

"Во исполнение поручения президента Актюбинская область в 2022 году первой в республике запустила проект "Ауыл аманаты". Объём финансирования проекта составил 6,5 миллиарда тенге, после дополнительно было выделено еще 12,5 миллиарда тенге. В настоящее время для реализации 1 423 проектов выданы займы на сумму 6,3 миллиарда тенге. Наши земляки открывают теплицы, получают урожай, выращивают птицу и добиваются успеха. Кроме того, согласно совместной инвестиционной дорожной карте министерства сельского хозяйства и Актюбинской области, в 2023-2026 годах планируется реализация 110 проектов на сумму 507,9 миллиарда тенге. В этом году уже реализованы 17 из 22 запланированных инвестпроектов. Остальные проекты будут реализованы до конца года", - отметил Асхат Шахаров.

Глава области пожелал всем труженикам сельского хозяйства успехов и благополучия, а также наградил граждан, внёсших вклад в развитие отрасли. Решением областного маслихата Серикбаю Рзабаеву присвоено звание "Почётный гражданин Актюбинской области". Вручены нагрудные знаки "Облысқа сіңірген еңбегі үшін", ведомственные награды Министерства сельского хозяйства РК, почетные грамоты. Специальные призы получили также передовые овощеводы, агрономы, птицеводы, механизаторы, комбайнёры, пастухи, доярки и другие работники сельского хозяйства.