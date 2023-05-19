В Актобе в День музеев прошла выставка работ лучших ремесленников области

Фото: Эльмира Кубегенова

В Международный день музеев в Актюбинском областном историко-краеведческом музее провели выставку ремесленников. Изделия ручной работы представили все желающие, в том числе люди с ограниченными возможностями. В праздничном мероприятии также состоялся показ-дефиле национальной одежды в современном стиле, а также мастер-классы, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Рукодельница Эльвира Аристанова на выставке представила аксессуары ручной работы для девочек. Это заколки для волос, сделанные руками. Именно в музее своё творчество Эльвира представила впервые, говорит, что это вторая выставка в жизни, от первой, которая, кстати, прошла 1 мая, остались приятные впечатления, поэтому в этот раз согласилась с радостью, говорит жительница Актобе.

"Этим видом деятельности решила заняться после рождения дочери: появилось вдохновение создавать красоту не только для неё, но ещё для других. Детали для своих изделий заказываю с соседней России, ожидание поставки около 2 недель, но оно того стоит", - делится секретами своей работы рукодельница.

В будущем она намерена и дальше развивать свое дело. Что касается подобного рода выставок, то они нужны для творческих людей города как глоток свежего воздуха, считает девушка.

Еще одна рукодельница из Актобе, 71-летняя Зина Гимранова, в прошлом педагог. Три года назад она решила заняться изготовлением женских сумок. Ассортимент широкий: от сумок для юных модниц, так и для дам в возрасте. Их стоимость от 15 тысяч тенге и выше говорит горожанка.

"Ткани гобелен и жаккард, фурнитуру для сумок я заказываю в Алматы, Заняться этим делом решила после того как увидела в интернете мастер-классы по этому виду искусства. По видео научилась делать сумки", - рассказывает женщина.

Кстати она считает, что подобного рода выставки нужно проводить чаще, это в первую очередь возможность показать мастерам свои работы, и реализовать их.

В "Ночь в музее" был организован мастер-класс от художника, председателя Союза ремесленников Казахстана Айжан Беккуловой. Она продемонстрировала мастер - шоу по войлоку для всех желающих.

"Художеством по войлоку я занимаюсь с 1993 года. В Актобе приехала по приглашению музея. Приехала обучить мастеров по работе в современной технике войлока, сделать презентацию по Союзу ремесленников. Хочу простимулировать мастеров к более активному участию в ремесленном движении страны. Отмечу, что каждому мастеру нужен какой-то период, чтобы он вырос и перешёл на другой уровень. Сейчас люди готовы к продвижению вперед, им нужно только подсказать куда, и как двигаться. И это не только связано с войлоком", - рассказывает Айжан.

В качестве примеров успеха она приводит мастеров, которые прошли ее тренинги. Среди них известный области ювелир Болат Атыраубаев. До того как стать ювелиром он занимался вышивкой біз-кесте, также работал в технике киіз-басу. В этом числе и Лаура Бердибекова, а также её ученик Азамат.

Мастер отмечает, что для начинающих мастеров тренинги оказывают незаменимую помощь в становлении профессионализма. Кроме того она помогает и профессионалам улучшить свой уровень.

В общей сложности на выставке в музее свои работы представили около 60 мастеров со всего региона.