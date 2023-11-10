В Актобе спасли мужчину, пытавшегося спрыгнуть с крыши

Спасатели Актобе сняли с крыши мужчину, который собирался покончить жизнь самоубийством, спрыгнув с крыши дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

9 ноября спасатели выехали на место происшествия. Начальник караула пожарной части Рустам Бекбаев и командир отделения Нурболат Тажигулов провели беседу и убедили 40-летнего мужчину отказаться от этого шага.

Спасатели всегда предупреждают вас: если вы окажетесь в трудной ситуации - у каждой беды есть решение, нужно беречь себя и своих близких!