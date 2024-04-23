В Актобе прибыли вагоны с гуманитарной помощью из Таджикистана

В Актобе прибыла гуманитарная помощь из Таджикистана. Соседнее государство прислало вагоны с различными строительными материалами, передаёт BaigeNews.kz.

Правительство Таджикистана отправило 50 вагонов гуманитарной помощи населению, пострадавшему от стихийного бедствия, в девять областей нашей страны. Общий вес груза составил 2 518 тонн.

В Актюбинскую область направлено девять вагонов, которые содержали в себе 27 360 литров воды, 5 400 штук асбестоцементного шифера, 60 тонн гвоздей, 70 тонн лесоматериалов, 240 тонн цемента.

Помощь направлена для оказания поддержки пострадавшим семьям и облегчения трудной ситуации, вызванной стихийным бедствием.

В приёме и разгрузке гуманитарной помощи задействованы военнослужащие.