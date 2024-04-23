В Актобе прибыли вагоны с гуманитарной помощью из Таджикистана
Сегодня, 20:46
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Сегодня, 20:46Сегодня, 20:46
106Фото: акимат Актюбинской области
В Актобе прибыла гуманитарная помощь из Таджикистана. Соседнее государство прислало вагоны с различными строительными материалами, передаёт BaigeNews.kz.
Правительство Таджикистана отправило 50 вагонов гуманитарной помощи населению, пострадавшему от стихийного бедствия, в девять областей нашей страны. Общий вес груза составил 2 518 тонн.
В Актюбинскую область направлено девять вагонов, которые содержали в себе 27 360 литров воды, 5 400 штук асбестоцементного шифера, 60 тонн гвоздей, 70 тонн лесоматериалов, 240 тонн цемента.
Помощь направлена для оказания поддержки пострадавшим семьям и облегчения трудной ситуации, вызванной стихийным бедствием.
В приёме и разгрузке гуманитарной помощи задействованы военнослужащие.
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