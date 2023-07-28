В Актобе впервые в стране введена в эксплуатацию воркаут площадка, построенная на деньги, изъятые у коррупционеров, передаёт BaigeNews.kz.

"По поручению президента нами принято решение использовать часть изъятых в прошлом году средств на завершение строительства школы в селе Кумжарган Мугалжарского района и часть на строительство воркаут площадки в Актобе. В начале Сегодня мы открываем спортивный объект адаптированный для людей с ограниченными физическими возможностями. Около 40 процентов жителей региона занимаются физической культурой и спортом. Мы намерены и дальше работать над приобщением населения к здоровому образу жизни, поскольку наши граждане и их здоровье – это главная ценность государства", - сказал на открытии объекта аким области Ералы Тугжанов.