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В Актобе фирма задолжала работникам зарплату, и они забрали вместо нее грузовик
Актюбинец, работавший механиком в ТОО "КТП Транс", не мог получить свою зарплату, задолженность составляла 1 миллион 267 тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".
Тогда он решил вместо зарплаты забрать у работодателя грузовик марки "КамАЗ", предложил это дело еще двоим коллегам, перед которыми у предприятия также были долги по зарплатам. Трое мужчин поехали на карьер в районе трассы Актобе–Орск и угнали оттуда грузовик, техника никем не охранялась.
Но на этом их везение закончилось. Когда об их способе добиться зарплаты стало известно, на всех троих возбудили уголовное дело по статье самоуправство. Суд признал их виновными и приговорил к штрафу в 612 тысяч 600 тенге (200 МРП). Осужденные работники просили снизить сумму штрафа до 100 МРП, но облсуд оставил приговор в силе.
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