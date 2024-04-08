В Актобе эвакуируют жителей садоводческих коллективов

На сегодняшний день в Актобе и шести районах области объявлены чрезвычайные ситуации местного масштаба. Об этом сообщил главный специалист Управления ликвидации ЧС ДЧС Актюбинской области Нурбек Оралбаев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Подтоплено 1 061 жилых домов. Эвакуировано 10 138 человек, из них 4 077 детей. 2 536 человек вернулись обратно домой, из них 1 104 детей. Также в безопасные места перевезены 10 663 домашнего скота", - озвучил актуальную сводку Оралбаев.

По его словам, 8 апреля с 2:40 часов в Актобе в связи с увеличением притока талой воды в Каргалинском водохранилище и поднятием уровня воды на реке Каргала образовалась угроза подтопления садоводческих коллективов в районе жилых массивов "Акжар", "Жилянка", "Солнечный", "Садовое", садоводческий коллектив "Эко". Проводятся работы по оповещению населения и его эвакуации. Эвакуировано 76 человек, из них 25 детей. Они размещены в пункте временного размещения.

"В борьбе с талой водой задействованы 1 364 спасателей, 247 единиц техники, 10 плавательных средств, 22 водооткачивающих средства. Открыта горячая линия психологической помощи, куда поступило 230 звонков, из них 206 информационного характера, 24 – с целью психологической помощи", - сказал главный специалист ДЧС Актюбинской области.

С 21 марта по 8 апреля по области ведутся работы по откачке талых вод, в результате откачено всего 1,4 миллиона кубометров, уложено 157 тысяч штук мешкотары и подвезено 297 113 тонн инертных материалов.

Организацией понтонной переправы жителей посёлка Уил занимаются инженерные войска Минобороны, прибывшие в Актюбинскую область из других регионов. Так, с 6 апреля посредством понтонной переправы переправлено 427 человек и 400 килограмм продовольствия.

Семь дорог затопило талыми водами, на восьми произошёл перелив воды.