В Актобе эвакуировали жителей садоводческих коллективов, расположенных вдоль 312-й стрелковой дивизии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

"В Актобе объявлено чрезвычайное положение. В настоящее время мы приступили к эвакуации граждан, живущих в зонах возможного подтопления. В эвакуационных мероприятиях задействовано 547 человек, в том числе 300 солдат Национальной гвардии, 80 автобусов. Эвакуация производится в садоводческих коллективах, расположенных вблизи рек Илек и Каргалы в районе Кирпичного моста (здесь более 900 домов)", – сказал руководитель ДЧС Актюбинской области Нургали Жунусов.

Эвакуированных перевели во временные пункты. Всего в Актобе в качестве временных эвакуационных пунктов подготовлено 53 школы, из них в 35 размещены жители.

"По состоянию на 05:00 в эвакуационных пунктах школ находятся 1417 человек, в том числе 623 ребёнка", – указывается в сообщении.

К эвакуации людей из паводкоопасных районов города привлечена резервная бригада Центра медицины катастроф МЧС РК по Актюбинской области. Задействованы семь человек и две единицы техники. Бригады осмотрели эвакуированных, пострадавших нет.