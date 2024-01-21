В Актау закладчики приспособили для своих нужд контейнеры для сбора ламп и батареек

Жители Актау возмущены тем, что предназначенные для сбора ламп и батареек контейнеры используются не по назначению, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Люди утверждают, что собранный в этих контейнерах мусор давно никто не убирает. За состоянием контейнера и его очисткой никто не следит. Вместо ламп и батареек урны забиты непонятным хламом. Жители 26 микрорайона говорят, что установленный за домом №19 контейнер раскурочили. Видно, что это дел рук вандалов — металлические дверцы специально отогнуты.

Ситуацию прокомментировали в отделе ЖКХ городского акимата.

"В прошлом году ИП "Султанбек", который обслуживал данные урны по городу, полностью восстановил их и покрасил. Обслуживающую компанию на этот год пока не определили. До определения итогов конкурса отдел ЖКХ заключил договор на два месяца с тем самым же ИП "Султанбек". В настоящее время контейнеры очищены от забитых в них иного мусора, помимо батареек и ртутьсодержащих ламп", — отметили в акимате.

Отогнутые дверцы у контейнеров, по всей вероятности, как говорят чиновники, дело рук так называемых "закладчиков", которые прячут наркотические средства.