В Актау задержаны участники драки с булыжниками

Драку между мужчинами сняли на видео у бара в 19 микрорайоне Актау. В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали инцидент, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

По словам очевидцев, в ночь на 17 декабря между посетителями спортивного бара "Sport pub", расположенного в доме №23, произошла потасовка. Баталия развернулась на улице у входа в заведение.

На кадрах видно, что первыми на месте оказались бойцы быстрого реагирования. Даже они не смогли остановить противостояние между мужчинами, один из которых бросился в драку, держа в руках булыжник, и ударил им своего оппонента. Вскоре прибыла полиция, которая задержала участников инцидента.

В департаменте полиции региона сообщили, что 17 декабря в 01:13 на пульт дежурного "102" поступил вызов о драке по данному адресу.

"В управление полиции доставлены 33 и 34-летние подозреваемые. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 293 УК РК (Хулиганство). Ведётся расследование", — прокомментировали в ведомстве.

Участникам драки может грозить штраф в размере до 5000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.