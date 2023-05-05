В Актау утвердили ставку туристического взноса для иностранцев

Для иностранцев, приезжающих на отдых в Актау, утверждена ставка туристического взноса – один процент от стоимости пребывания.Такое решение приняли депутаты Актауского городского маслихата, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

"Практика уплаты такого туристического взноса налажена во многих странах мира, таких как Грузия, Чехия, ОАЭ. Деньги от иностранных туристов будут направлены на развитие туризма в Актау. С учётом того, что в последнее время количество туристов, приезжающих в регион, увеличилось, в казну придёт огромное количество денег. На них можно будет поставить дополнительные биотуалеты на набережной и в городе", — отметила депутат городского маслихата Гульмира Абишева.

В 2021 году в Мангистауской области побывали 29 тысяч иностранных туристов, а за аналогичный период прошлого года – 41 тысяча человек.