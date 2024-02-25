В Актау разрушается постамент памятника за 65 миллионов тенге

Обратить внимание властей на памятник Тобаниязу Алниязулы просят жители Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Часть облицовочной плитки на постаменте, говорят горожане, сломана. Торчит арматура. Восстанавливать её, по всей вероятности, как считают жители, акимат не торопится.

В городском отделе ЖКХ сообщили, что на сегодня проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации, которая будет заниматься содержанием объектов благоустройства города.

"После определения подрядной организации будут проведены восстановительные работы", — заверили чиновники.

Отметим, это уже второй памятник Тобаниязу Алниязулы, который установили в сквере 12 микрорайона Актау. Согласно данным сайта госзакупок РК, обновление памятника городским властям обошлось в 65 313 642 тенге.