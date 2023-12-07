В Актау почувствовали землетрясение
Сегодня, 10:53
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Сегодня, 10:53Сегодня, 10:53
118Фото: freepik.com
Из-за сильного землетрясения в Азербайджане, жители Актау также почувствовали подземные толчки, передаёт BaigeNews.kz.
В Сети появились сообщения от жителей Актау, которые ощутили землетрясение утром.
По предварительным данным, землетрясение магнитудой 5 баллов произошло в Каспийском море.
Как сообщили Report в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, землетрясение произошло в 08:15 по местному времени.
Эпицентр землетрясения находился в 56 км к северу от Абшеронского полуострова, в Каспийском море, пишут азербайджанские СМИ.
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