В Актау почувствовали землетрясение

Из-за сильного землетрясения в Азербайджане, жители Актау также почувствовали подземные толчки, передаёт BaigeNews.kz.

В Сети появились сообщения от жителей Актау, которые ощутили землетрясение утром.

По предварительным данным, землетрясение магнитудой 5 баллов произошло в Каспийском море.

Как сообщили Report в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, землетрясение произошло в 08:15 по местному времени.

Эпицентр землетрясения находился в 56 км к северу от Абшеронского полуострова, в Каспийском море, пишут азербайджанские СМИ.