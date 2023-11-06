В Актау открылось кафе, где работают люди с особыми потребностями

В Актау заработало социальное кафе. В качестве поваров, официантов и администраторов здесь работают люди с особыми потребностями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24″.

Большинство из них — слабослышащие с рождения. Персонал прошел специальное обучение, поэтому посетителям, чтобы сделать заказ, необязательно владеть языком жестов. Социальное кафе полюбилось горожанам, здесь уже есть постоянные клиенты.

26-летняя Айнур Закир — инвалид по слуху. Она администратор кафе, а ее муж — бариста. По её словам, первое, на что обращается особое внимание — это чистота. Она составляет список покупок и отравляет человека в магазины.

Уже несколько месяцев 34-летний Станислав трудится на кухне. Он повар. На работу в кафе Станислав устроился, увидев объявление о наборе персонала в социальных сетях.

Он рассказал, что ему нравится коллектив мне нравится. Сотрудники заботятся друг о друге, хорошо ладят между собой.

Мысль о создании кафе Бибигуль Рамазановой пришла после поездки в столицу. Там она впервые посетила подобное заведение и увидела большой энтузиазм в работе сотрудников. В прошлом году акимат выделил подходящее пустующее здание, а строители помогли его отремонтировать.

"Сейчас мы трудоустроили 15 человек, из них 14 не слышат и не разговаривают. Возраст — от 20 до 30 лет. Они получают по программе занятости 107 тысяч тенге. Сейчас я планирую открыть швейный цех, где будут трудиться женщины с инвалидностью по слуху", — отметила Бибигуль Рамазанова.

В будущем сотрудникам социального кафе будут предоставлены наручные устройства оповещения. Они подают сигнал, когда в зал заходит посетитель. На приобретение приборов из местного бюджета выделено более миллиона тенге.