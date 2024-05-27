В Актау отключат электричество жителям одного микрорайона

27 мая в 28 микрорайоне ГКП "АУЭС" проведет планово-предупредительные работы. Тринадцать домов останутся без электричества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

"В связи с проведением плановых работ в 28 микрорайоне с 13:30 до 17:30 планируется отключение электроэнергии", - сообщает ГКП "АУЭС".

Под ограничение попадут следующие жилые дома: 31, 27, 36, 28, 37, 29, 20, 35Б, 21, 23, 34, 35В, 33, 32.