В Актау отключат электричество жителям одного микрорайона
Сегодня, 10:16
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Сегодня, 10:16Сегодня, 10:16
133Фото: открытые источники
27 мая в 28 микрорайоне ГКП "АУЭС" проведет планово-предупредительные работы. Тринадцать домов останутся без электричества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.
"В связи с проведением плановых работ в 28 микрорайоне с 13:30 до 17:30 планируется отключение электроэнергии", - сообщает ГКП "АУЭС".
Под ограничение попадут следующие жилые дома: 31, 27, 36, 28, 37, 29, 20, 35Б, 21, 23, 34, 35В, 33, 32.
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