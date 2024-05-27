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В Актау отключат электричество жителям одного микрорайона

Сегодня, 10:16
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открытые источники Сегодня, 10:16
Сегодня, 10:16
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Фото: открытые источники

27 мая в 28 микрорайоне ГКП "АУЭС" проведет планово-предупредительные работы. Тринадцать домов останутся без электричества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

"В связи с проведением плановых работ в 28 микрорайоне с 13:30 до 17:30 планируется отключение электроэнергии", - сообщает ГКП "АУЭС".

Под ограничение попадут следующие жилые дома: 31, 27, 36, 28, 37, 29, 20, 35Б,  21, 23,  34,  35В,  33, 32.

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