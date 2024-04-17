В Актау ОРЦ поможет снизить цены на продукты: строительство объекта подходит к концу

В Актау продолжается строительство оптово-распределительного центра, расположенного в 36 микрорайоне, передает BaigeNews.

Общий процент выполненных работ составил 90%. Глава региона Нурлан Ногаев посетил строительную площадку, чтобы оценить прогресс работ, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

В Актау два года назад началось строительство оптово-распределительного центра (ОРЦ). В центре будут предоставлены торговые места местным сельхозпроизводителям, что положительно скажется на стабилизации цен для потребителей путем реализации продукции без посредников.

По словам директора ТОО "ОРЦ Актау", занимающегося строительством оптово-распределительного центра, Бекзата Жеткизгенова, стоимость проекта составила порядка 3,8 миллиарда тенге. Строительство осуществляется за счет частных средств.

"На данный момент выполнено 90% работ. Общая площадь проекта составляет около 40 тысяч квадратных метров. Основные этапы строительства завершены, включая поднятие этажей и прокладку инженерных коммуникаций. Оставшиеся задачи по благоустройству включают в себя укладку асфальта и озеленение. Реализация проекта проходит в два этапа: к началу лета планируется открытие складов с морозильными и холодильными камерами, а также сухого склада. В сентябре планируется завершение второго этапа - открытие оптово-распределительного центра, где будут находиться поставщики продовольственных товаров", - подчеркнул Бекзат Жеткизгенов.

После сдачи объекта в эксплуатацию, в павильонах фермеры смогут реализовывать свою продукцию без посредников. У них будут свои склады для хранения овощей и фруктов, а также холодильные и морозильные камеры.

Благодаря тому, что продукция на данном рынке будет реализовываться сельхозпроизводителями напрямую, минуя посредников, население получит возможность приобретать продуктовые товары по более низким ценам.