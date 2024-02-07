В Акмолинской области с 2017 года не выделились деньги на ресоциализацию осужденных

Мерами прокуратуры Акмолинской области из бюджетных средств выделено свыше 61 млн. тенге на ресоциализацию осужденных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

Как отметили в ведомстве, одной из основных задач государственных органов является применение комплекса мер социально-экономического, педагогического и правового характера в целях возвращения в гражданское общество осужденных, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера, в т.ч. находящимся на учете службы пробации (ресоциализация).

"Несмотря на актуальность данного вопроса, начиная с 2017 года на территории области денежные средства для неправительственных организаций на ресоциализацию осужденных не выделялись. В этой связи, по инициативе прокуратуры области, проводились рабочие встречи с уполномоченными органами, данный вопрос рассмотрен на двух межведомственных совещаниях, проведенных на площадке прокуратуры области. В результате, путем координации деятельности уполномоченных органов, на текущий год из бюджетных средств на ресоциализацию осужденных выделено свыше 61 млн. тенге", - говорится в сообщении.

Участие НПО в ресоциализации осужденных позволит оказать осужденным не только материальную помощь (приобретении товаров первой необходимости, лекарственных средств, оформление документов и т.д.), но и психологическую (услуги психолога, получение образования).