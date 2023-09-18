В акимате высказались о передаче "АрселорМиттал Темиртау" российскому акционеру

Первый заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин на брифинге высказался о возможности смены собственника АО "АрселорМиттал Темиртау", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Много слухов, много разговоров, все они каждую неделю меняются", - сказал Вадим Басин.

По его словам, в настоящее время компания продолжает работать.