В акимате высказались о передаче "АрселорМиттал Темиртау" российскому акционеру
Сегодня, 13:16
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Сегодня, 13:16Сегодня, 13:16
226Фото: пресс-служба КРЕМ
Первый заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин на брифинге высказался о возможности смены собственника АО "АрселорМиттал Темиртау", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Много слухов, много разговоров, все они каждую неделю меняются", - сказал Вадим Басин.
По его словам, в настоящее время компания продолжает работать.
"Много проблем в технико-экономическом состоянии компании, но все остальное, я думаю, надо подождать – все будет зависеть от того, как будет работать компания, какие решения будут приняты", - резюмировал замакима.
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