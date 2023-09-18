  • 18 Сентября, 13:42
  • BAIGENEWS

В акимате высказались о передаче "АрселорМиттал Темиртау" российскому акционеру

Сегодня, 13:16
АВТОР
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пресс-служба КРЕМ Сегодня, 13:16
Сегодня, 13:16
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Фото: пресс-служба КРЕМ

Первый заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин на брифинге высказался о возможности смены собственника АО "АрселорМиттал Темиртау", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Много слухов, много разговоров, все они каждую неделю меняются", - сказал Вадим Басин. 

По его словам, в настоящее время компания продолжает работать.

"Много проблем в технико-экономическом состоянии компании, но все остальное, я думаю, надо подождать – все будет зависеть от того, как будет работать компания, какие решения будут приняты", - резюмировал замакима.

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