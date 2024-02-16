В акимате Семея прокомментировали отключение электроснабжения в городе

Авария произошла в 13:30. Весь город на протяжении 15 минут был обесточен. Водоснабжение ещё не восстановили, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Сегодня семйечане испытали коллективный шок. Город в 30-градусные морозы остался без электричества. Абсолютно все районы были обесточены. Однако уже через 10 минут к абонентам стало возвращаться коммунальное благо.

Как рассказали в городском акимате, причиной стало ограничение электроснабжения потребителей в Семее.

"В 13:30 вследствие отключения по сетям АО "KEGOC" произошло ограничение электроснабжения потребителей в Семее. В результате в городе временно отключили электроснабжение. В 13:45 электроснабжение восстановлено. В настоящее время аварийные бригады работают. Причины отключения выясняются", - прокомментировали ситуацию в городской администрации.

С первых минут отключения в чатах мессенджеров стала распространяться информация об аварии на Шульбинской ГЭС. Но в Иртышской бассейновой инспекции опровергли эту информацию, заявив, что гидро-электростанция работает в штатном режиме.

"Если хотя бы один из энергоблоков вышел из строя, то компания по управлению электрическими сетями перераспределила бы потоки по сетям и обеспечила нашу область электроэнергией. Сотрудники ГЭС каждый час проверяют оборудование, Осматривают каждый из 12-ти генераторов. Никаких сообщений о сбоях не поступало", - пояснили инспекции.

На данный момент в Семее восстанавливают водосабжение.