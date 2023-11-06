В акимате Павлодара озвучили зарплаты акима и его замов

Более двух миллиардов тенге в 2023 году в Павлодаре потратили на содержание чиновников. Львиная доля расходов занимает зарплата государственных, а также технических служащих аппарата акимата города. На официальный запрос подробно отвечать, куда именно уходят деньги из бюджета, помимо оплаты труда, в акимате не стали. Между тем, назвали доходы руководителей, в том числе градоначальника, передает корреспондент BaigeNews.kz.

За счет бюджета в Павлодаре обеспечивать приходится 15 государственных органов, в числе которых отделы, отвечающие за предпринимательство, сельское хозяйство, ЖКХ, соцзащиту, архитектуру, земельные отношения. Также за деньги городского бюджета обеспечивают работу пяти сельских округов, это пригородные села Павлодарское, Жетекши, Кенжеколь, Мойылды и поселок Ленинский.

Между тем, на содержание в 2023 году заложили 2 миллиарда 315 миллионов тенге. Больше половины из них ушли на оплату работы сотрудников, а штат при этом немалый. 302 государственных и 213 технических служащих аппарата. Кстати, в ведомстве отмечают, что основная часть городского бюджета все же выделяется на благоустройство, озеленение, освещение, содержание и ремонт дорог.

"В текущем году в бюджете города предусмотрены расходы на выплату заработной платы с отчислениями миллиард 513 миллионов тенге. Премия выплачивается за счет образовавшейся экономии от выделенных средств на содержание госаппарата, согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2001 года №1127. Заработная плата начисляется в соответствии с занимаемой должностью и стажем работы на государственной службе", - ответили в акимате города Павлодара.

Если вычесть от общего бюджета в 2 миллиарда 315 миллионов тенге зарплату работников, остаются 800 миллионов. В городском акимате подробно расписывать, куда именно тратят эти финансы, не стали. Отметили, расходы предусмотрены также в соответствии с лимитами, утвержденных приказом министра финансов. Кстати, в бюджете не предусмотрены представительские расходы. А вот поездки по городу чиновников не дешевые.

"Расходы на транспорт осуществляются в соответствии с лимитами, утвержденными Приказом министра финансов РК и распоряжения акима города от 8 февраля 2021 года. В текущем году расходы на транспорт предусмотрены в сумме 38 миллионов 400 тысяч. тенге (в том числе заработная плата водителей 21 с половиной миллиона тенге (56%), ГСМ 16 миллионов 900 тысяч тенге (44%)", - сообщили в акимате города Павлодара.

Озвучили, и зарплаты руководителей, но конкретные суммы конкретных чиновников не указали, а лишь назвали доходы в зависимости от стажа госслужбы. Аким города Павлодара может получать от 1 миллиона 676 тенге до 1 миллиона 149 тысяч 463 тенге. Занимающий сейчас пост градоначальника Хасар Хабылбеков, если верить информации, размещенной на сайте акимата Павлодара, в госслужбу пришел в 2012 году. Если убрать из стажа 2017 год, когда он был директором ТОО, то получается 10 лет работы и его доход без удержания налогов и платежей 1 миллион 83 тысячи 164 тенге.

Заместители акима города Павлодара, также в зависимости от стажа, могут получать от 552 тысяч 665 тенге до 634 тысяч 838 тенге. А вот руководители отделов городского акимата получают от 354 тысяч 69 тенге до 406 тысяч 714 тенге.

Кстати, на содержание сотрудников и деятельности акимата Павлодарской области в этом году ушло меньше, почти миллиард 400 миллионов тенге. Но тут стоит отметить, что эту сумму не тратят на деятельность областных управлений, подведомственных акиматы.

"Основные расходы в бюджете составляют фонд оплаты труда (347 миллионов 900 тысяч тенге на оплату заработной платы и 72 миллиона 900 тысяч тенге на оплату пособия для оздоровления в соответствии с Законом "О государственной службе") и расходы по обеспечению всех местных исполнительных органов области (областного, городского, районного и сельского уровней) услугами электронного документооборота, единой мультисервисной транспортной среды, оперативного центра информационной безопасности и каналами связи. Средняя заработная плата по Аппарату составляет 243 тысячи 600 тенге. Наименьшую заработную плату получает гражданский служащий на позиции инспектора единой службы управления персоналом - 84 тысячи тенге", - ответили в аппарате акима Павлодарской области.

Выдают на государственные праздники сотрудникам премии только в случае наличия экономии средств. Отдельные чиновники могут не получить поощрение если есть дисциплинарные взыскания и отсутствует надлежащее выполнение функциональных обязанностей. В 2023 году экономия все же была, в ведомстве ответили, что премии получали в размере от половины до полного должностного оклада.

"За текущий год работниками аппарата акима осуществлено 306 выездов в служебные командировки на территории Республики Казахстан и за его пределы, по результатам которых им были возмещены расходы на общую сумму 24 с половиной миллиона тенге. За Аппаратом акима области закреплено 9 единиц служебного автотранспорта, из них одна за акимом области, три за заместителями акима области, одна за руководителем аппарата акима области и четыре за структурными подразделениями Аппарата", - рассказали в ответе на официальный запрос в аппарате акима Павлодарской области.

В 2023 году на транспортные услуги акимата области из бюджета потратили 85 миллионов 800 тысяч тенге. При этом в аппарате акима отметили, что в 2021 году автопарк сократили с 17 до 9 машина и соответственно расходы снизились на более чем 68 миллионов тенге.

Что еще удалось сократить по расходам, так это затраты на канцелярские товары. Причем по сравнению с прошлым годов в 3 раза. Отмечают именно снижение по бумаге, формата А4. В целом на материально-техническое оснащение потратили в этом году более 8 миллионов тенге.

Кстати, в отличии от акимата города Павлодара, в областном акимате есть статья затрат – представительские расходы. Они даже утверждены постановлением акимата в 2019 году. В этом году на эти цели было выделено 5 миллионов 700 тысяч тенге.