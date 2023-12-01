Очереди за автогазом в Бейнеу прокомментировали в акимате

В социальных сетях распространяется видео с очередями на автозаправочных станциях. Автор видео утверждает, что в Бейнеуском районе Мангистауской области наблюдается дефицит автомобильного газа. Корреспондент BaigeNews.kz выяснял ситуацию.

В пресс-службе области ответили, что дефицита топлива в регионе нет.

"Потребность региона в сжиженном нефтяном газе на октябрь, ноябрь и декабрь составляет порядка 17 тысяч тонн. На 1 декабря текущего года в регионе функционируют 166 АГЗС. По результатам мониторинговых работ, проведённых акиматами районов и городов, остаток сжиженного нефтяного газа на текущий момент в регионе составляет 1676,8 тонны", — ответили в пресс-службе Мангистауской области на наш официальный запрос.

Там добавили, что ситуация в регионе в целом стабильная.

"На автомобильных газозаправочных станциях в городе Актау, Мунайлинском и Бейнеуском районе имеются очереди порядка пяти-семи автотранспортов, отгрузка сжиженного нефтяного газа идёт по графику", — добавил представитель акимата области.

В ведомстве также уточнили, что для потребителей топливо реализуется по цене 54-59 тенге за литр.