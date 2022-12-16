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pkzsk.info Сегодня, 05:23
73
Сегодня, 05:23
73
Фото: pkzsk.info

В акимат СКО пришло сообщение о бомбе в ТРЦ Астаны

В акимат СКО пришло сообщение о якобы заложенной в одном из торгово-развлекательных центров Астаны бомбе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Петропавловск.news.

Сообщение поступило на электронную почту акимата СКО 15 декабря. Чиновники обратились в полицию Петропавловска.

"Данный факт внесён в книгу учёта информации управления полиции Петропавловска. Согласно алгоритму действий при террористической угрозе о данном факте были проинформированы все заинтересованные службы. В настоящее время проводится сбор материала", —  сообщили в департаменте полиции СКО.

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#лжетерроризм #акимат #ТРЦ #бомба #Петропавловск
BaigeNews.kz
Сегодня, 05:23
73
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