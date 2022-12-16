В акимат СКО пришло сообщение о бомбе в ТРЦ Астаны

Фото: pkzsk.info

В акимат СКО пришло сообщение о якобы заложенной в одном из торгово-развлекательных центров Астаны бомбе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Петропавловск.news.

Сообщение поступило на электронную почту акимата СКО 15 декабря. Чиновники обратились в полицию Петропавловска.

"Данный факт внесён в книгу учёта информации управления полиции Петропавловска. Согласно алгоритму действий при террористической угрозе о данном факте были проинформированы все заинтересованные службы. В настоящее время проводится сбор материала", — сообщили в департаменте полиции СКО.