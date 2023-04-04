В Академии госуправления объявили набор на 2023 год

Фото: Академия госуправления при президенте РК

В Академии государственного управления при президенте РК стартовал приём документов на обучение в магистратуре и докторантуре, передаёт BaigeNews.kz.

По данным пресс-службы академии, приём документов осуществлён на портале hadmission.apa.kz и продлится до 29 июня включительно.

"Приём в 2023 году будет производиться на шесть магистерских и три докторские программы очного обучения, а также на две модульные программы без отрыва от производства. На подготовку госслужащих правительством выделено 120 грантов в магистратуру и 12 в докторантуру. Академия предоставляет возможность обучатся на платной основе как в очном, так и в модульном форматах. Первые этапы конкурсного отбора будут проведены онлайн, для прохождения интервью претенды будут приглашены в академию", – сказал ректор академии Ерлан Абил.

Он остановился на изменениях в правилах приёма.

"Срок обучения по программе "Международные отношения" увеличен с одного до двух лет. Требование по стажу для программ докторантуры увеличено с трёх до пяти лет. Если в прошлом году направление, подписанное руководителем госоргана, можно было предоставить на момент предварительного зачисления, то в этом году поступающие должны предоставить направление до конца приёма документов, т.е. до 29 июня этого года включительно. В этом году обучение в модульной магистратуре предназначена только для лиц, не являющихся госслужащими", – разъяснил Ерлан Абил.